السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن قمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية اليوم الخميس، طرح مناقصة لاستيراد كمية 600 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة بين شهري فبراير ومارس المقبلين.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذه المناقصة هي الخامسة للعام الجاري، مشيرا إلى أنها موزعة على 10 بواخر بواقع ست بواخر لميناء جدة الإسلامي، وأربع بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وأفاد المهندس الفارس بأن "طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن".