أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تحقيقه انتصارًا قانونيًا كبيرًا في ولاية بنسلفانيا، وذلك عقب إعلان حملته عن اتخاذ إجراءات قانونية إضافية؛ لضمان الوصول إلى الأصوات التي احتسبت في ولاية بنسلفانيا.



وقال ترامب، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الخميس: «انتصار قانوني كبير في ولاية بنسلفانيا».





Big legal win in Pennsylvania! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020