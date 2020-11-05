أوكرانيا تسجل 9 آلاف و850 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت أوكرانيا 9 آلاف و850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 430 ألفا و467 حالة.

وأوضح وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف -وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس- أن حالات الإصابة الجديدة بـ(كوفيد- 19) تشمل 369 طفلا و514 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأشار إلى تسجيل 193 حالة وفاة و8 آلاف و378 حالة تعاف، فيما تم إدخال ألف و269 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج.. مشيرا إلى تسجيل 184 ألفا و782 حالة تعاف، و7 آلاف و924 حالة وفاة في أوكرانيا منذ بداية الوباء.