 تويتر يصنف تغريدة لترامب بشأن رفضه احتساب الأصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات بالمضللة - بوابة الشروق
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تويتر يصنف تغريدة لترامب بشأن رفضه احتساب الأصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات بالمضللة

ترامب
ترامب
هديل هلال
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 6:03 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 6:03 م
صنف موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن رفضه احتساب الأصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات بأنها «مضللة».

وأخفى موقع تويتر تغريدة ترامب، وراء تسمية تحذر الناس من أن الادعاء «متنازع عليه» و«قد يكون مضللاً بشأن انتخابات أو عملية مدنية أخرى».

كما أوقف موقع التدوينات القصيرة قدرة المستخدمين على الإعجاب بالتغريدة ومشاركتها.

وأضاف موقع التواصل «فيسبوك»، بشكل منفصل ملحوظة إلى منشور الرئيس الأمريكي المماثل على الشبكة الاجتماعية، قائلاً إنه لم يتم احتساب جميع الأصوات وإنه «لم يتم توقع فائز في الانتخابات الرئاسية».

لكن «فيسبوك» لم يوقف قدرة المستخدمين من المشاركة أو التعليق على المنشور.

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!

Posted by Donald J. Trump on Thursday, November 5, 2020


وارتفع نصيب المرشح بايدن من أصوات المجمع الانتخابي إلى 264، وترامب 214 صوتًا حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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