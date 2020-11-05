تويتر يصنف تغريدة لترامب بشأن رفضه احتساب الأصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات بالمضللة

صنف موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن رفضه احتساب الأصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات بأنها «مضللة».



وأخفى موقع تويتر تغريدة ترامب، وراء تسمية تحذر الناس من أن الادعاء «متنازع عليه» و«قد يكون مضللاً بشأن انتخابات أو عملية مدنية أخرى».



كما أوقف موقع التدوينات القصيرة قدرة المستخدمين على الإعجاب بالتغريدة ومشاركتها.



وأضاف موقع التواصل «فيسبوك»، بشكل منفصل ملحوظة إلى منشور الرئيس الأمريكي المماثل على الشبكة الاجتماعية، قائلاً إنه لم يتم احتساب جميع الأصوات وإنه «لم يتم توقع فائز في الانتخابات الرئاسية».



لكن «فيسبوك» لم يوقف قدرة المستخدمين من المشاركة أو التعليق على المنشور.





ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED! Posted by Donald J. Trump on Thursday, November 5, 2020