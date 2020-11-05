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إصابات كورونا تعاود الارتفاع بشكل ملحوظ في الجزائر

هديل هلال
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 6:12 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 6:12 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 60 ألفًا و169، وهو ما يعد ارتفاعًا ملحوظًا في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، أشارت «الصحة الجزائرية»، مساء الخميس، إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2011.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 243 حالة شفاء جديدة من «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 41 ألفًا و244.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 48 مليون إصابة.


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