يشهد اليوم الخامس من الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، حفلًا موسيقيًا لعازف الجيتار وحيد ممدوح، وفقرات غنائية للفنانة سوما، والمطرب الكبير هاني شاكر، تحت قيادة المايسترو مصطفى حلمي.



ومسرح الجمهورية سيفتتح حفلاته بفقرات غنائية لكل من الفنانين علاء صابر، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحي، نهى حافظ، أحمد سعيد، وذلك تحت قيادة المايسترو علاء عبد السلام.



كما سيشهد مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، حفلًا غنائيًا للفنان محمد الحلو، وفقرات غنائية للفنانين جهاد عقل، صابرين النجيلي، حسام حسني، وذلك تحت قيادة المايسترو هشام نبوي



ومن المقرر أن يقدم الفنان أحمد سعد حفلًا غنائيًا بدار أوبرا دمنهور، بالإضافة إلى فقرات تقدمها فرقة أوبرا الإسكندرية، وهم الفنانين (محمد الخولي، إسلام مرسي، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعي، ولاء طلبه، وليد سلامة)، وذلك تحت قيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.



يشار إلى أن الدورة الـ29 لمهرجان الموسيقى العربية، افتتحت في الثامنة من مساء 1 نوفمبر الجاري، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بتكريم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، إلى جانب تكريم عمالقة الفن محمد سلطان، وحلمي بكر، وجمال سلامة، وقام المهرجان بإهدائهم أوبريت «تحيا الموسيقي العربية»، من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان زياد الطويل، وتوزيع يحيى الموجي، ومن غناء نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، سارة سحاب، أميرة أحمد، مي حسن، وتم تقديمها تحت قيادة المايسترو سليم سحاب.