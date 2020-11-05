 طوكيو تسجل 269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طوكيو تسجل 269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب إ
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 10:25 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 10:25 ص

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، تسجيل 269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن هذه أول مرة تتجاوز فيها حصيلة الاصابات اليومية في طوكيو 250 حالة منذ ثلاثة أسابيع.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في العاصمة 31 ألفا و893 حالة.

وقد وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان إلى 103 آلاف و928 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة طوكيو، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في اليابان جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 1799.


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