محافظ مطروح يشارك في ماراثون للدراجات بواحة سيوة

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، في الماراثون الرياضي للدراجات بواحة سيوة، كمبادرة من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على البيئة والتراث والتعريف بسيوة والحفاظ على طبيعتها البيئية بمشاركة عدد من الشباب وزوار سيوة ،تحت عنوان 10 أيام من أجل المتوسط (بيئكو)، كمبادرة من الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشاد محافظ مطروح، بالمارثوان الذي كان خط سيره حول الأماكن ذات العمارة البيئية والسياحية بالواحة والتى سيتم افتتاحها غدا والتعرف عليها، مع التشجيع على السياحة البيئية بسيوة، والتي سيتم تطويرها مع تأكيد الحفاظ على بيئتها وتراثها الطبيعي.

وأكد أن طبيعة الواحة وما تمتلكه من ثروات وأنواع للسياحة المختلفة تؤهلها لتحتل مكانتها العالمية مع كرم وطيبة أهلها، مشددًا على مستقبل سيوة الواعد.

وجاء المارثون على هامش الاحتفالية بافتتاح اعمال ترميم قلعة شالي، والتي من المقرر أن تفتتح غدًا الجمعة بحضور سفير الاتحاد الأوروبي ووزير السياحة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد كبير من وسائل الإعلام المختلفة.