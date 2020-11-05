توقعات بارتفاع عائدات تجارة التجزئة بألمانيا إلى 104 مليارات يورو

أشارت توقعات تجارة التجزئة في ألمانيا إلى أن عائداتها ستحقق ارتفاعا في فترة سوق أعياد الميلاد رغم أزمة كورونا.



وذكرت رابطة التجارة في ألمانيا اليوم الخميس، أن إجمالي نفقات المستهلكين في شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل ستصل إلى نحو 104 مليارات يورو بارتفاع بنسبة 2ر1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



غير أن الرابطة توقعت أنه ليس كل قطاعات تجارة التجزئة ستستفيد من المزاج الشرائي المتواصل للمستهلك في ألمانيا، وقال شتيفان جنت، الرئيس التنفيذي للرابطة إن "العملاء يشترون أيضا هدايا في أزمة كورونا ويتسوقون، لكن هذا كثيرا ما يحدث عبر الإنترنت ونادرا ما يذهبون إلى مراكز المدن".



وتوقعت الرابطة ارتفاع العائدات بنسبة 19% في التسوق لعيد الميلاد عبر الإنترنت لتصل إلى 5ر17 مليار يورو. في المقابل رأت الرابطة أن التجارة في مراكز المدن ولاسيما تجارة الملابس، مهددة بتسجيل خسائر كبيرة، مشيرة إلى أنها تعاني بقوة بسبب الإغلاق الجزئي الذي أدى إلى انخفاض تردد العملاء على هذه المحلات.



وحذر جنت قائلا: "على الرغم من أن المحلات التجارية في مراكز المدن مسموح لها بالفتح، فإن الحكومة تدعو العملاء في الوقت نفسه إلى البقاء في المنزل، ولا يمكن لهذه المحلات أن تنجو اقتصاديا نتيجة الانخفاض الشديد في تردد العملاء عليها في الكثير من الأماكن".



وطالب جنت الحكومة بفتح برنامج مساعدات الطارئة الذي أعدته للشركات التي أغلقت بسبب جائحة كورونا، ليشمل محلات تجارة التجزئة أيضا.