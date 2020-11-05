ريم العدل تدافع عن مهرجان الجونة بعد إصابتها بفيروس كورونا

دافعت مصممة الازياء ريم العدل، عن مهرجان الجونة السينمائي بعد الهجوم على منظمي المهرجان بعد إعلان إصابتها أمس بفيروس كورونا المستجد، بعد الإنتهاء من المهرجان.



وكتبت ريم عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، قائلة: "امبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة.. لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. احنا في وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسؤولية أخلاقية يبلغ اللي حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم".



وأضافت: "المهم من أول ما كتبت البوست وأنا عمال يجيلي مكالمات من صحفيين طالبين تصريحات ومداخلات في برامج مهمة لادانة مهرجان الجونة ومش فاهمة ليه بجد؟ وكأن فيه ترصد لمهرجان الجونة اللي الحقيقة وبشهادة وزارة الصحة نفسها كان واخد كل الإجراءات الوقائية".



وأوضحت ريم العدل قائلة: "أي فعاليات مش تحت إشراف المهرجان مباشرة لا تخضع لمسئوليته وإنما هي تحت مسئولية منظميها، زائد إن كلنا أفراد راشدين مسئولين عن قراراتنا وسلوكياتنا.. فنهدا شوية يا جماعة".



وتابعت: "وعلى فكرة أستاذة نشوى مصطفى ربنا يقومها بالسلامة يارب ما كانتش في الجونة أصلاً! و وجز ماكنش في مهرجان الجونة ده واحد كان مسافر الجونة مع اصحابه.. طيب بلاش، تامر هاشم اعلن اصابته قبل الجونة اصلاً واكيد تامر هاشم اشهر مني بس ما تعملش علي تصريحه الزيطة اللي حصلت امبارح عشان ماكنش في ساعتها جونة نلوم علي منظميها".



واختتمت قائلة: "كفايا يا جماعة ارحموا نفسكوا، انا ما شوفتش ناس بتتلكك عشان توقف الحياة بالطريقة دي، ربنا يسلّم ويحفظ الكل".







امبارح كتبت پوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة.. لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة..... Posted by Reem El Adl on Thursday, November 5, 2020