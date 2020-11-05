 بن شرقي يعلق على انضمامه لقائمة المغرب - بوابة الشروق
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بن شرقي يعلق على انضمامه لقائمة المغرب

محمد الهادي
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 4:12 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 4:16 م

علق المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك، على انضمامه لقائمة منتخب بلاده.

ويستعد منتخب المغرب لخوض مباراتي أفريقيا الوسط في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وكتب بن شرقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "دايما شرف لي".

ومن المقرر أن تلتقي المغرب مع أفريقيا الوسطى في 13 و17 من الشهر الجاري.

ويتصدر أسود الأطلس ترتيب المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط بالتساوي مع منتخب موريتانيا.

فيما يأتي منتخبي أفريقيا الوسطى وبورندي في الترتيب الثالث والرابع بدون أي نقاط.


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