دار الشروق تصدر طبعة جديدة من «يوتوبيا» أحمد خالد توفيق

طرحت دار الشروق، طبعة جديدة من رواية «يوتوبيا» للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق.

و«يوتوبيا» رواية اجتماعية، تدور أحداثها في عام 2023، حيث تحولت مصر إلي طبقتين، الأولى بالغة الثراء والرفاهية وهي «يوتوبيا» المدينة المحاطة بسور ويحرسها جنود المارينز التي تقع في الساحل الشمالي والثانية تعيش في فقر مدقع وعشوائيات، يتقاتل ناسها من أجل الطعام، كل ذلك يتضح من خلال قصة شاب غني من «يوتوبيا» يريد أن يتسلى ويقوم بمغامرة لكسر ملل الحياة ورتابتها وهى صيد إنسان فقير من سكان شبرا واللعب به مع أصحابه للحصول على متعة ثم قتله والاحتفاظ بجزء من جسده على سبيل الفخر وهى من الهوايات الجديدة للأغنياء الذين يعيشون في الساحل الشمالي تحديدًا في يوتوبيا التي تشكل عالم الأغنياء.

كما يعتمد فيها الكاتب أحمد خالد توفيق، بشكل صريح على إحصائيات علمية وتقارير مثل تقرير للدكتور أحمد عكاشة عن الإدمان في مصر، وتقرير صحفي في ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان عن جرائم العنف ضد النساء، وغيرها، كما يظهر على صفحات الرواية، الشاعر عبد الرحمن الأبنودي بأشعاره السياسية والوطنية.

احتلت الرواية نجاحًا لافتًا كما تربعت عرش قائمة الأكثر مبيعًا لفترة طويلة، وأعتبرها كثيرون، من الأعمال التي تنبأت بقيام ثورة 25 يناير 2011.