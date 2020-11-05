الصين تفرض قيودا على دخول المسافرين الأوروبيين في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

أعلنت الصين اليوم الخميس عن فرض قيود جديدة على دخول المسافرين القادمين من أوروبا في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في القارة.

وقد علقت بكين دخول معظم حاملي جوازات السفر الأجنبية القادمين من بريطانيا، وأعلنت عن فرض قيود جديدة على المسافرين القادمين من دول أوروبية أخرى، وذلك وفقا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني للسفارات الصينية في عدة دول.

وابتداء من غدا الجمعة، سوف يتعين على المسافرين الأجانب من ألمانيا وفرنسا وبولندا والدنمارك وجمهورية التشيك ودول أخرى تقديم شهادات اختبارات حمض نووي واختبارات أجسام مضادة سلبية من أجل الحصول على " الرمز الصحي" الأخضر من السفارات والقنصليات الصينية في دولهم. ويمكن فقط لحاملي جوازات السفر الأجنبية السفر للصين بعد حصولهم على هذا الرمز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانج وينبين في بيكن" هذا إجراء مؤقت اضطرت الصين لاتخاذه للتعامل مع وضع كوفيد -19 في الدول الأخرى وفي ضوء وضع الوباء المتغير".

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تمكن الصين من احتواء فيروس كورونا بصورة كبيرة عبر الاختبارات واسعة النطاق والتعقب وإجراءات حظر الدخول.