وزيرة خارجية ولاية بنسلفانيا: سيتم فرز الغالبية العظمى من أصوات الناخبين غداً

قالت وزيرة خارجية ولاية "بنسلفانيا" الأمريكية "كاثي بوكفار"، إنه لم يتبق في الولاية سوى أقل من مليون بطاقة اقتراع سيتم فرزها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضافت بوكفار في تصريح خاص لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس، "نحن في الواقع متقدمون عن الجدول الزمني الذي أعتقدت أننا سنكون فيه"، معربة عن اعتقادها بأنه سيتم فرز الغالبية العظمى من أصوات الناخبين بحلول غدا الجمعة.

وأعربت بوكفار، عن اعتقادها بأن الإجراء القانوني ضد الولاية بشأن عملية الاقتراع من قبل المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" لن يحدث اختلافا في نتائج الانتخابات، مشيرة إلى أنه سيتم فرز جميع أصوات الناخبين.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين المرشح الديموقراطي "جو بايدن" الذي أشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق "باراك أوباما" لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ59، ويقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.