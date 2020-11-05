شركة طاقة السعودية تستحوذ على شركة أزر تكنولوجيز

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها ستستحوذ على شركة أزر تكنولوجيز، وهي شركة متخصصة في تسجيل القياسات الكهربائية لآبار النفط والغاز ومقرها في الظهران.



وتعتبر الصفقة جزءً من استراتيجية شركة طاقة لتوسيع قدرات خدمات حقول النفط الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وقالت شركة طاقة، في بيان صحفي اليوم، إنها ستتمكن من خلال هذا الاستحواذ من التوسع في مجال تسجيل وقياس الآبار الكهربائية الذي تقدر قيمته بأكثر من 1.5 مليار ريال سعودي سنويًا في المملكة العربية السعودية.



وقال جميل الناصر نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في طاقة إنهم بفضل هذا الاستحواذ سيواصلون وضع خطة استثمار طموحة، والتركيز على تطوير الأداء وتحقيق أهداف الشركة عبر باقة منتجاتها المتكاملة.



ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ في الأسابيع الستة المقبلة، وبعد ذلك ستبدأ شركة أزر في الاندماج بالكامل في عمليات طاقة لخدمات ومعدات حقول النفط.