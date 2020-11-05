التنمية المحلية: محافظات المرحلة الثانية تنهي استعداداتها لانتخابات النواب

وجه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، محافظي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، بتفقد اللجان الانتخابية؛ للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية، والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال إدلائهم بأصواتهم يومي السبت والأحد المقبلين.

وشدد شعراوي، في بيان له اليوم الخميس، على الالتزام بالحيادية والشفافية، والوقوف على مسافة واحدة في التعامل مع جميع المرشحين، موجهًا بتفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص في محافظات المرحلة الثانية؛ للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، والتأكد على الدور الإيجابي للمرأة باعتبارها نصف المجتمع في تشجيع وحث الأسرة على المشاركة الإيجابية في جميع الاستحقاقات الانتخابية والإدلاء بصوتها، كون المرأة المصرية دائمًا تلبي نداء الوطن في كل مناسبة واستحقاق انتخابي.

وأوضح التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة وأجهزة وزارتي الداخلية والصحة وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم لاختيار مرشحيهم، موضحًا أن المحافظات شكلت مجموعات عمل من الشباب في المراكز والمدن والقرى لمساعدة الناخبين في معرفة لجانهم الانتخابية وتوعيتهم بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات والتصويت بكل حرية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية وتتابع على مدار الساعة إعداد المقار الانتخابية، وتقديم الدعم اللوجيستي للقائمين عليها والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الأدلاء بأصواتهم، وإقامة مظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال إنه تم رفع درجة الاستعداد في مديريات الخدمات في المحافظات الـ13 لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية، مطالبًا مواطني محافظات المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية بالمشاركة الفعالة في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذي يريدونه دون تدخل من أحد.