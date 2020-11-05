الأسهم الآسيوية تقفز مع اقتراب بايدن من حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية

سجلت مؤشرات الأسواق الآسيوية مكاسب قوية اليوم الخميس، بعد مكاسب قوية مماثلة في كل من وول ستريت والأسواق الأوروبية، وذلك مع اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من حسم انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 73ر1% ليغلق على 28ر24105 ، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين أول/أكتوبر من عام 2018.

كما ارتفاع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 39ر1% إلى 94ر1649 .

وقفز مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بـ 5ر3% خلال اليوم، كما أغلق مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية على ارتفاع بـ3ر1% .

وارتفع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية بنسبة 4ر2% ليغلق عند 79ر.2413

وقفز مؤشر إس أند بي/إيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بـ 28ر1%، بينما صعد مؤشر أوول أورديناريز الأوسع نطاقا بـ26ر1%.