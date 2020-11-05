بايدن: لن أعلن فوزي بالرئاسة إلا بعد انتهاء فرز الأصوات

بايدن: المؤشرات تدل أن النتائج تجري لصالحي

قال المرشح الديموقراطي جو بايدن، إن هناك 150 مليون شخص صوتوا على الانتخابات الأمريكية، مشيرًا إلى فوزه بالعديد من الولايات.

وأضاف بايدن، في كلمة، مساء الثلاثاء، أن الشعب هو السلطة التي ستحكم، مؤكدًا أن الشعب وحده من سيقرر من يكون رئيسا للولايات المتحدة.

وذكر أن تعداد الأصوات في ميشيجان سينتهي اليوم، مضيفًا أنه متفائل بولاية بنسلفانيا.

وأكد أنه فاز بمعظم أصوات الشعب الأمريكي، موضحًا أن المؤشرات تدل أن الأمور تجري لصالحه.

وأشار المرشح الديمقراطي، إلى أنه لن يعلن فوزه بالرئاسة إلا بعد انتهاء فرز الأصوات.

صوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وارتفع نصيب المرشح ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتًا، وبايدن 248 حتى اللحظة، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.