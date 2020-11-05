 البحث عن جثة طالبتين غرقتا بالنيل في الصف - بوابة الشروق
الخميس 5 نوفمبر 2020 6:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

البحث عن جثة طالبتين غرقتا بالنيل في الصف

مصطفي حمدي
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 5:50 م | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 5:50 م
تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال جثتي طالبتين بعد تعرضهما للغرق بنهر النيل لعدم إجادتهما السباحة، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بغرق فتاتين بنهر النيل، جنوب المحافظة بجوار ملهى "جنة النيل" بالصف.

وأمر اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بانتقال رجال الإنقاذ، وتبين أن الضحيتين، ١٥ عامًا، تعرضتا للغرق أثناء السباحة بنهر النيل، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين.

وتحرر المحضر اللازم، وانتقلت النيابة إلى موقع الحادث؛ للوقوف على أسبابه وملابساته.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك