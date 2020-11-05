البحث عن جثة طالبتين غرقتا بالنيل في الصف

تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال جثتي طالبتين بعد تعرضهما للغرق بنهر النيل لعدم إجادتهما السباحة، وحرر محضر بالواقعة.



وكانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بغرق فتاتين بنهر النيل، جنوب المحافظة بجوار ملهى "جنة النيل" بالصف.



وأمر اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بانتقال رجال الإنقاذ، وتبين أن الضحيتين، ١٥ عامًا، تعرضتا للغرق أثناء السباحة بنهر النيل، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين.



وتحرر المحضر اللازم، وانتقلت النيابة إلى موقع الحادث؛ للوقوف على أسبابه وملابساته.