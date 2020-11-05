وسائل إعلام أجنبية عن الانتخابات الأمريكية: لا يمكن التنبؤ بها بتاتا

لا يزال مسار ونتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي جرت الثلاثاء، الموضوع الرئيسي لوسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان حتى الآن، عن النتائج النهائية للتصويت في عدد من الولايات، إلا أن تصريحات الرئيس الحالي دونالد ترامب، تثير الكثير من النقاش. فمساء الأربعاء، أعلن ترامب عن فوزه، واتهم الديمقراطيين بمحاولة "سرقة الانتخابات" وكذلك أعلن الاستعداد للطعن أمام المحكمة العليا لحل مسألة نتائج التصويت.

وأثارت مزاعم ترامب بالفوز وحديثه عن "تزوير انتخابي كبير"، المخاوف بين الخبراء والسياسيين ووسائل الإعلام. وكتبت صحيفة "بيلد": "أثارت تصريحات ترامب ضجة ليس فقط بين الديمقراطيين - العالم كله ينظر إلى الولايات المتحدة".

من جانبها أكدت صحيفة "تايمز"، أن الاتهام بالاحتيال، "لا أساس له". ونشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، مثل "إندبندنت"، بيانا لعضو الكونغرس الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، التي وصفت "التصريحات المبكرة عن النصر، بأنها غير شرعية وخطيرة واستبدادية".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، بكلماته هذه، "أكد أسوأ مخاوف خصومه"، و"خلق تهديدا لسقوط البلاد في أزمة دستورية".

ووفقا لـ"شبيغل" الألمانية، فإن مثل هذه التصريحات من جانب ترامب "تشكك رسميا في العملية الديمقراطية، في حين أن هذه العملية أجريت على قدم وساق".

ووصفت صحيفة "تلغراف" البريطانية، هذه الانتخابات، بأنها "أكثر الانتخابات التي لا يمكن التنبؤ بها في التاريخ الأمريكي".