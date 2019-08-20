التموين تطرح مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة لتشغيل مركز تطوير الأغذية قها

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة لإدارة وتشغيل مركز تطوير الأغذية "قها"، التابع للشركة القابضة، بالمشاركة مع القطاع الخاص من المستثمرين الجادين والشركات المتخصصة في إدارة المعامل المرجعية ولمدة تعاقد 3 سنوات.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن كراسة الشروط متاح شراؤها من الخزينة بمقر الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمقرها، مقابل 10 آلاف جنيه، على أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة الخميس المقبل، موضحة أن جلسة تلقي العروض وفض المظاريف الفنية يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر المقبل.