تراجع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال التعاملات الأمريكية اليوم الاربعاء، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأصول الأعلى مخاطرة مثل الأوراق المالية، في حين تنتظر الأسواق نتيجة الانتخابات الأمريكية التي أجريت أمس.

ومن الواضح أن نتيجة الانتخابات ستؤدي إلى تقسيم السلطة في ظل تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة، في حين يتجه الجمهوريون نحو الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ.

وفي سوق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار في أواخر تعاملات الصباح إلى 09ر93 نقطة، قبل أن يسترد جزءا من خسائره ليسجل في ختام التعاملات 44ر93 نقطة بتراجع طفيف عن مستواه أمس.

وتراجع سعر الذهب بمقدار 20ر14 دولار أي بنسبة 7ر0 في المئة إلى 20ر1896 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 441ر0 دولار إلى 893ر23 دولار للأوقية تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل. في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 0145ر0 دولار إلى 1070ر3 دولار للرطل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء نمو الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت شركة "أيه.دي.بي" لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 365 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بمقدار 753 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 650 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه بواقع 749 ألف وظيفة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

كما أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 6ر56 نقطة مقابل 8ر57 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 5ر57 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وقال أنطوني نيفيس رئيس لجنة مسوح شركات الخدمات في المعهد "هناك تراجع طفيف في معدل النمو في قطاع الخدمات خلال أكتوبر... تعليقات المسؤولين الذين شملهم المسح متفائلة بشكل حذر بشأن أحوال الأعمال والاقتصاد... هناك درجة ما الغموض الناتج عن الجائحة ومحدودية الطاقة التشغيلية والجوانب اللوجيستية والانتخابات"