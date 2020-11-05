بولندا تسجل رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا اليومية وتستعد لإغلاق جزئي

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سجلت بولندا رقما قياسيا جديدا لإصابات كورونا اليومية زاد على 27100 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم الخميس، حسبما أظهرت بيانات من وزارة الصحة، مع اقتراب البلاد من الإغلاق الجزئي.

وبحسب وزارة الصحة، توفي 367 شخصًا بسبب الفيروس في اليوم نفسه.

ويزيد عدد الحالات النشطة الآن على 282 ألف حالة.

ويتم علاج أكثر من 19100 مريض في المستشفيات من مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، من بينهم أكثر من 1600 مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتفرض بولندا إغلاقا جزئيا اعتبارا من يوم السبت، في محاولة للسيطرة على تفشي الوباء، حيث أمرت المتاجر بالإغلاق باستثناء تلك التي تقدم السلع والخدمات الأساسية مثل محلات البقالة أو الصيدليات.

وسوف يتم فرض قيود على أعداد العملاء في المتاجر الصغيرة والكنائس.

كما تستقبل الفنادق المسافرين من رجال الأعمال فقط. وسيتم إغلاق المسارح ودور السينما والمعارض الفنية.

وتبقى القيود سارية حتى 29 نوفمبر على الأقل، وتم تمديد الإجراءات الحالية مثل حظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص حتى ذلك التاريخ.

وتظل أقنعة الوجه (الكمامات) إلزامية في الأماكن العامة.

ومنذ بداية الوباء، سجلت بولندا أكثر من 466 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وما يزيد على 6800 حالة وفاة.