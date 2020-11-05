 «زعم فوزه بثلاث ولايات».. تويتر يضع تحذيرًا على تغريدة لترامب - بوابة الشروق
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«زعم فوزه بثلاث ولايات».. تويتر يضع تحذيرًا على تغريدة لترامب

أ ش أ
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 3:23 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 3:26 ص

وضع موقع التدوينات المصغرة "تويتر" علامة تحذير على تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زعم فيها مبكرًا فوزه في ولايات جورجيا، وكارولينا الشمالية، و بنسلفانيا.
كما أضاف تويتر ملصق إلى تغريدة أخرى لترامب يفيد بأنها "محل خلاف" حيث ادعى خلالها - دون تقديم أدلة - وجود "عدد كبير من أوراق الاقتراع الملقاة سرًا" في ولاية ميشيجان.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين منافسه الديمقراطي "جو بايدن" الذي اشتهر بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق "باراك أوباما" لمدة ثماني سنوات.

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