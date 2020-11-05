وزيرة خارجية ولاية ميشيجان ترفض أدعاءات حملة ترامب بعدم شفافية عملية فرز الأصوات

قالت وزيرة خارجية ولاية "ميشيجان" الأمريكية "جوسلين بنسون" إن إدعاء حملة المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية "دونالد ترامب" بعدم وجود شفافية كافية في عملية فرز أصوات الناخبين "لا يتوافق مع الحقائق".

وأضافت بنسون - في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس، أن الولاية لديها في الواقع مراقبون لاستطلاع الرأي من الحزبين وعدد من الأشخاص الآخرين بالإضافة إلى الكثير من الأشخاص الذين يراقبون العملية الانتخابية، مشيرة إلى أنه سيكون هناك الكثير من الجهود لتقويض تصورات الناس حول نزاهة العملية الانتخابية في الولاية إلا أنه "كان لدينا دائما الكثير من الإيمان بالحقيقة الكامنة وراء عملنا".

وكانت الحملة الانتخابية لترامب قد أعلنت أنها رفعت دعوى قضائية في ولاية "ميشيجان" للمطالبة بما وصفته بـ"فرصة حقيقية للدخول" للتمكن من مراقبة سير عملية الفرز.

يشار إلى أن الأمريكيين أدلوا بأصواتهم أول أمس الثلاثاء في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية "دونالد ترامب"، ومنافسه الديمقراطي "جو بايدن"، فيما ارتفع نصيب ترامب من أصوات المجمع الانتخابي إلى 214 صوتا، بينما حصل بايدن على 264 صوتا حتى الآن، ويحتاج المرشح الفائز إلى 270 صوتا من أصل 538 للفوز بالانتخابات.