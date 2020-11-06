وزير ألماني سابق يطالب بموقف واضح حيال الانتخابات الأمريكية

طالب وزير الخارجية الألماني السابق، زيجمار جابريل، الحكومة في بلاده بتبني موقف واضح من الخلاف الدائر حول فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.



وفي مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية، قال الزعيم الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "علينا أن نوضح أن مشروعية الحكومات لدينا تعتمد على قبولها للمبادئ الأساسية للديمقراطية وهي الأغلبية والأقلية".



وفي الوقت نفسه، رأى الرئيس الحالي لمركز أبحاث "أتلانتيك بروكه" المعني بالعلاقات عبر ضفتي الأطلسي، أنه بالرغم من أن ألمانيا ليس لها أن تتدخل كثيرًا على نحو صريح في مسار انتخابات في الخارج، فإن من الممكن للحكومة أن تعبر عن رأيها علانية، وليس بالضرورة أن يرتبط هذا بشن هجمات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وأعرب النائب الأسبق للمستشارة أنجيلا ميركل عن اعتقاده بأن القول: "إننا نفترض أن كل الديمقراطيات تشعر بالالتزام بهذه المبادئ، سيكون تعليقًا مناسبًا".