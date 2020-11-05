مسؤول فلسطيني: القوات الإسرائيلية تغلق موقعا أثريا شمال نابلس

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أفاد مسؤول فلسطيني، باقتحام القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بلدة سبسطية شمال محافظة نابلس بالضفة الغربية وإغلاق الموقع الأثري أمام المواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم قوله إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها فرق هندسية، اقتحمت البلدة وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين".

وأضاف أن "الاحتلال يهدد بإزالة سارية العلم الفلسطيني التي يصل ارتفاعها 17 مترا والمنصوبة في ساحة البيادر بالبلدة وهي منطقة مصنفة "ب" وفقا لاتفاق أوسلو، وذلك بذريعة أنها تزعج المستوطنين".