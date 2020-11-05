 مسؤول فلسطيني: القوات الإسرائيلية تغلق موقعا أثريا شمال نابلس - بوابة الشروق
الخميس 5 نوفمبر 2020 11:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

مسؤول فلسطيني: القوات الإسرائيلية تغلق موقعا أثريا شمال نابلس

د ب أ
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 10:56 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 10:56 ص

أفاد مسؤول فلسطيني، باقتحام القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بلدة سبسطية شمال محافظة نابلس بالضفة الغربية وإغلاق الموقع الأثري أمام المواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم قوله إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها فرق هندسية، اقتحمت البلدة وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين".

وأضاف أن "الاحتلال يهدد بإزالة سارية العلم الفلسطيني التي يصل ارتفاعها 17 مترا والمنصوبة في ساحة البيادر بالبلدة وهي منطقة مصنفة "ب" وفقا لاتفاق أوسلو، وذلك بذريعة أنها تزعج المستوطنين".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك