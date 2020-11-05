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أعداد جريدة الشروق
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وزير الصحة العراقية: مازلنا في دائرة خطر فيروس كورونا ولم نتجاوزها

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 9:24 ص | آخر تحديث: الخميس 5 نوفمبر 2020 - 9:24 ص

قال وزير الصحة العراقي حسن التميمي، إن بلاده لا تزال في دائرة خطر فيروس كورونا المستجد، ولم يتجاوزها حتى الآن.

وأوضح التميمي -في تصريح وفقا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس- أنَّ الوزارة سجلت خلال الفترة الماضية زيادة بمعدلات نسب الشفاء بين المصابين بكورونا في عموم المحافظات بلغت نحو 85%، في حين سجلت انخفاضا بنسب الوفيات 2.3%.

وأكد أن ارتفاع نسب الشفاء يعود إلى التطور بإمكانيات الوزارة وزيادة الخبرة الطبية والصحية والتمريضية العاملة والسرعة في تشخيص المرض وتوفير الأدوية الخاصة المقررة عالميا.

وأشار التميمي إلى أن العراق لا يزال في دائرة خطر الفيروس والتحدي كبير في المجال الصحي والاقتصادي للمجتمع، لافتا إلى أن الوزارة تؤكد دائما ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية وعدم التهاون مع الفيروس.


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