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أعلنت لجنة الانتخابات في ولاية نيفادا الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن الفرق في الأصوات بين ترامب وبايدن يزيد عن 11 ألفا لصالح الأخير.

وأضافت اللجنة في مؤتمر صحفي، أن "60 ألف بطاقة تصويت ما زالت قيد الفرز".

وأشارت إلى أنها "ما زالت تتلقي الأصوات عبر البريد وسيتم تسجيلها وبحلول يومي السبت والأحد يستكمل فرزها"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.

وقالت إنه "لا علم لديها بوجود أي بطاقات اقتراع غير سليمة".

وأوضحت أن "هدف اللجنة هو ليس الإسراع باحتساب الأصوات بل ضمان أن تكون عملية الفرز دقيقة".

وأكدت أن "العاملون باللجنة جاهزون لفرز 51 ألف صوت اليوم والمعلومات ستنشر غدا".

وكشفت اللجنة أنه "تم اتخاذ إجراءات أمنية في محيط موقعها لضمان سلامة الفريق وقدرته على مواصلة فرز الأصوات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، اليوم، إنه سيلجأ للقضاء في كل الولايات التي أعلن فيها منافسه في الانتخابات الرئاسية جو بايدن، الفوز فيها، وذلك بسبب ما وصفه بالتلاعب بالأصوات وتزوير الانتخابات.