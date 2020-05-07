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عقد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا على خلفية توتر الأوضاع في العاصمة بغداد.

وزار الكاظمي مقر قيادة العمليات المشتركة وعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

جاء ذلك إثر تجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية عند باب المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وسمعت أصوات إطلاق نار كثيف في المنطقة، كما نشب حريقا في عدد من الخيام التي نصبها المتظاهرون احتجاجا على نتائج الانتخابات الأخيرة.

وأكد أن قوات الأمن عززت تواجدها عند مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني بأن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام أمام بوابة المنطقة الخضراء"، فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل "إصابات في صفوف الطرفين بلغت 125 حالة".