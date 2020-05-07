 العراق.. الكاظمي بعقد اجتماع طارئا إثر تجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية بالمنطقة الخضراء - بوابة الشروق
الجمعة 5 نوفمبر 2021 10:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


النتـائـج تصويت

العراق.. الكاظمي بعقد اجتماع طارئا إثر تجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية بالمنطقة الخضراء


نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 9:38 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 9:38 م

عقد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا على خلفية توتر الأوضاع في العاصمة بغداد.

وزار الكاظمي مقر قيادة العمليات المشتركة وعقد اجتماعا طارئا مع القيادات الأمنية، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

جاء ذلك إثر تجدد الصدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية عند باب المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وسمعت أصوات إطلاق نار كثيف في المنطقة، كما نشب حريقا في عدد من الخيام التي نصبها المتظاهرون احتجاجا على نتائج الانتخابات الأخيرة.

وأكد أن قوات الأمن عززت تواجدها عند مداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني بأن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام أمام بوابة المنطقة الخضراء"، فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل "إصابات في صفوف الطرفين بلغت 125 حالة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك