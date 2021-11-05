اليونان: جميع سيارات الأجرة تعمل بمحركات كهربائية بحلول 2025

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أنه اعتبارًا من عام 2025 يجب أن تكون جميع سيارات الأجرة الجديدة في أثينا وثيسالونيكي كهربائية أو مركبات لا تنتج انبعاثات بموجب الالتزام بقانون المناخ الجديد.

وقال ميتسوتاكيس في حديثه لمجلس الوزراء، وفق ما نقلته وكالة أنباء كاثمريني اليونانية، إنه اعتبارًا من عام 2030 سيتم حظر بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق الداخلي.

وأضاف أنه اعتبارًا من عام 2023، سيتم منع جميع المنازل الجديدة من تركيب أفران تعمل بالبنزين للتدفئة حيث توجد شبكة غاز مناسبة.

وتابع: "أعلم أن هذه الأهداف طموحة لكنها ضرورية ويمكن أن تصبح واقعية مع الخطة التي لدينا، مشيرًا إلى أن هذه مبادرات يستجيب لها جميع اليونانيين، والشباب أولاً وقبل كل شيء".