مستوطنون إسرائيليون يقطعون 45 شجرة زيتون بنابلس وآخرون يهاجمون منازل بالخليل

قطع مستوطنون إسرائيليون من مستوطنة "يتسهار"، 45 شجرة زيتون من أراضي بورين جنوب محافظة نابلس الواقعة بشمال الضفة الغربية.

وقال غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن سكان القرية اكتشفوا أمر قطع أشجار الزيتون اليوم، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المستوطنون بقطع الأشجار.

وفي الخليل جنوبًا، هاجم مستوطنون من مستوطنة "بيت عاين"، مساء اليوم منازل المواطنين في منطقة خلة شعب القندور شرق بلدة صوريف في شمال المحافظة.

وقال نائب رئيس بلدية صوريف حازم أغنيمات، في تصريح صحفي، إن المستوطنين أطلقوا النار صوب منازل ورشقوها بالحجارة دون أن يبلغ عن إصابات، كما أحرقوا منزلا متنقلا إلا أن سكان البلدة، تصدوا لهم وأبعدوهم عن المكان.

ويتعرض الفلسطينيون في المنطقة المذكورة لهجمات مُتكررة من قبل المُستوطنين، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأراضي.