مراسلون بلا حدود تحذر تركيا من مغبة ترحيل صحفي سوري لبلاده

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حثت منظمة (مراسلون بلا حدود) المدافعة عن حرية الصحافة تركيا على عدم ترحيل صحفي سوري معارض إلى وطنه بسبب مقطع فيديو ساخر.

وحذرت المنظمة في بيان اليوم الجمعة، من أن إعادة ماجد شما إلى سورية "سيعرضه لأعمال انتقامية خطيرة للغاية وقد تكون مميتة".

وقالت صابرينا بنوي رئيسة قسم الشرق الأوسط في (مراسلون بلا حدود) مستشهدة بالقانون الدولي: "لا يجوز إعادة أي لاجئ إلى بلد تكون فيه حياته في خطر".

وأمرت السلطات التركية الأسبوع الماضي بترحيل سبعة أجانب على الأقل شاركوا مقاطع فيديو ساخرة لأنفسهم وهم يأكلون الموز على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانوا يتندرون على الجدل بين الأتراك واللاجئين السوريين بشأن من يستطيع شراء الموز.

وبحسب (مراسلون بلا حدود)، شارك شما "بالفيديو الفكاهي" الخاص به عبر قناة "أورينت نيوز"، التي تصفها المجموعة المناصرة للصحفيين بأنها "قناة تلفزيونية سورية في المنفى". يشار إلى أن القناة مقربة من المعارضة السورية.

وتستضيف تركيا حوالي 7ر3 مليون لاجئ من سورية ومئات الآلاف من المهاجرين الآخرين.



