 مرورة ناجي تفتتح حفلها بخامس ليالي الموسيقى العربية - بوابة الشروق
الجمعة 5 نوفمبر 2021 10:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟


النتـائـج تصويت

مرورة ناجي تفتتح حفلها بخامس ليالي الموسيقى العربية

محمد عباس
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 10:23 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 10:23 م

افتتحت الفنانة مروة ناجي حفلها بالليلة الخامسة من فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية "مصر عادت".

ومن المقرر أنت تقدم مروة ناجي أغنيات (أما براوة، لما لقيتك، قلبي دليلي، حلوة يا بلدي، في يوم وليلة).

وتستمر فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مدى 15 يوما، وتنتهى فى 15 نوفمبر وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هى مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان، وتقام على 6 مسارح، بثلاث محافظات القاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، وتخرج فعالياته إلى أوبرا دمنهور، وإلى مكتبة الاسكندرية التى تستضيف الحفلات لأول مرة حفلاته بسبب سعة المسرح التى تعد ضعف مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية. وتهدى إدارة المهرجان هذه الدورة إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك