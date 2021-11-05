مصرع 6 أشخاص و3 في عداد المفقودين جراء الفيضانات في إندونيسيا

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم الجمعة أن ستة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فيما اعتبر ثلاثة آخرون في عداد المفقودين جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة "جاوا".

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن رئيس الوكالة "جانيب وارسيتو" قوله ان الأنهار على منحدرات جبل أرجونو فاضت وغمرت مياهها خمس قرى صغيرة في مدينة "كوتا باتو" بمقاطعة "جاوا الشرقية"، مشيرا إلى أن المياه جرفت 15 شخصا حيث تم إنقاذ ستة منهم.

وأضاف وارسيتو أنه من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة في الهطول وتزداد حتى شهر فبراير المقبل، مشيرا إلى أن عمليات البحث الجارية عن المفقودين.