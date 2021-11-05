سهم فايزر يقفز بعد ظهور نتائج قوية لعقارها لعلاج كورونا

قالت شركة فايزر الأمريكية للأدوية إن دواءها للعلاج من مرض كوفيد-19، قد خفض بنسبة 89% من حالات دخول المستشفى ووفيات المرضى المعرضين لمخاطر عالية، وهي نتيجة من المحتمل أن تغير طريقة علاج المرض الذي يسببه فيروس كورونا، وتغير من مسار الجائحة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سهم الشركة قفز اليوم الجمعة.

وقالت فايزر في بيان اليوم الجمعة إنها لم تعد تستقبل مرض جدد في تجاربها السريرية على العلاج "بسبب الفعالية الفائقة" وتخطط لتقديم النتائج للسلطات التنظيمية في الولايات المتحدة للحصول على ترخيص طارئ له في أقرب وقت ممكن.

وتعني النتائج أن هناك الآن دواءين مرشحين بشكل واعد لعلاج مرضى كوفيد-19 في بداية مسار المرض.

وكانت شركة ميرك آند كو وشريكتها ريدجباك بيوثيربيوتكس للأدوية الحيوية قد تقدمت بدوائهما التجريبي للجهات المنظمة بعد دراسة أظهرت أنه يقلص من خطر الإصابة بالمرض بشكل خطير أو الوفاة بحوالي النصف للمرضى المصابين بكوفيد-19 وحالتهم من خفيف إلى معتدل.

وارتفع سهم فايزر بنسبة 13% في فترة ما قبل التعاملات الأمريكية، بينما انخفض سهم ميرك بنسبة 3ر9%. وتكبدت بعض شركات اللقاحات خسائر، حيث تراجع سهم مودرنا الأمريكية بنسبة 11% وشريكة فايزر الألمانية بيونتك بنسبة 4ر9% في التعاملات الألمانية.