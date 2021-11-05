ميار شريف: صلاح متواضع ويساعدني كثيرا

كشفت ميار شريف، لاعبة التنس المصرية، عن علاقتها القوية بمحمد صلاح، نجم ليفربول، والدعم والمساعدة التي تحظى به دائمًا من «سوبر مو».

وتشارك ميار شريف في الوقت الحالي ببطولة بوينس أيرس المفتوحة للتنس في الأرجنتين، وتُعد أحدى المرشحات بقوة للتتويج بالبطولة.

وتحدثت ميار شريف عن العلاقة القوية التي تربطها بالنجم المصري محمد صلاح في حوار أجرته مع صحيفة «LA NACION» الأرجنتينية:" على مستوى النساء أنا معروفة تمامًا، لكن صلاح في مستوى وبُعد آخر، تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في مصر".

وأضافت:" صلاح شخص طيب ومتواضع للغاية ويحبه الجميع، وهو صديق عظيم للغاية، وكلما احتجت إليه أجده بجواري".

وأتمت نجمة التنس المصرية:" الناس في بلدي فخورون بي، ويدعمونني كثيرًا، لم أكن لأحقق النجاح الذي حققته بدونهم".