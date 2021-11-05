 ضبط سيارات ومكامير فحم ومصانع طوب مخالفة لقانون البيئة بالشرقية - بوابة الشروق
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ضبط سيارات ومكامير فحم ومصانع طوب مخالفة لقانون البيئة بالشرقية

مكامير فحم
مكامير فحم
فاطمة علي
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 3:09 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 3:09 م

شن الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، 34 حملة مرورية مفاجئة لفحص عوادم السيارات، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات بالشرقية، تم خلالها فحص عادم 2404 سيارة تعمل بالسولار و876 سيارة تعمل بالبنزين.

وتبين مخالفة 268 سيارة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السيارات المخالفة.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي الحصري، مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، أنه تم المرور على 1342 منشأة (مسبك – فاخورة مصنع طوب – مكمورة فحم نباتي)، تبين مخالفة 28 مكمورة فحم و21 مصنع طوب، بالإضافة إلى تحرير 27 محضر مخالفة لمكامير وفواخير مخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها لمخالفتهم قوانين البيئة.

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