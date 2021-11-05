مسؤولة الأمم المتحدة الحقوقية ترسم لوحة قاتمة عن السودان

رسمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشليت، اليوم الجمعة، لوحة قاتمة عن الوضع في السودان.



وقال باشليت في جلسة خاصة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف إنه بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر الماضي، جرى القبض على الكثير من الأشخاص الذين كانوا يتعاملون مع مزاعم بالفساد ضد النظام الذي أطيح به في 2019 وإعادة الأصول الوطنية المسروقة.



وقالت "هذا يشير إلى أن القادة العسكريين سعوا إلى نقض الالتزامات تجاه العدالة الانتقالية والإصلاحات المؤسسية ومكافحة الفساد وضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية".



وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الجيش قتل 13 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 300 آخرين منذ الانقلاب. وأضاف أن الجيش وغيره من القوات الأمنية استخدموا القوة غير المتناسبة.



ودعت ألمانيا وغيرها من الدول، إلى عقد هذه الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.



وقالت كاتارينا ستاش، المبعوثة الألمانية في جنيف، "يجب عدم خسارة الإنجاز الذي حققته السودان منذ نهاية ديكتاتورية البشير.. تخرج إشارة واضحة من هذا الاجتماع اليوم للشعب السودان. وبالنسبة لنا من الواضح أن الهدف يجب أن يكون العودة إلى حكومة انتقالية يرأسها مدنيون بأسرع ما يمكن".



أطيح بعمر البشير الذي جلس على سدة الحكم لفترة طويلة في ثورة في 2015. ورأس الجيش والمدنيون معا الحكومة المؤقتة بما في ذلك الجنرال عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك.



وقال الجنرال إنه أطاح بالحكومة بسبب التظاهرات الجارية من أجل إصلاحات سياسة واقتصادية أسرع. وأعلن حالة الطوارئ وداهم المنافذ الإعلامية. وجرى إغلاق الانترنت. ويوجد حمدوك قيد الإقامة الجبرية.