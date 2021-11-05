 ألمانيا تتيح لجميع متلقي لقاح كورونا تلقي جرعة معززة عقب 6 أشهر من التطعيم - بوابة الشروق
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ألمانيا تتيح لجميع متلقي لقاح كورونا تلقي جرعة معززة عقب 6 أشهر من التطعيم

د ب أ
نشر في: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 3:42 م | آخر تحديث: الجمعة 5 نوفمبر 2021 - 3:42 م

في ضوء تزايد أعداد الإصابات بكورونا في الكثير من المناطق بألمانيا، تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية والولايات إتاحة جرعات معززة من لقاحات مضادة لكورونا لجميع المطعمين عقب 6 أشهر من تلقيهم التطعيم.

وقال وزير الصحة الاتحادي، ينس شبان، عقب اجتماع وزراء صحة الولايات اليوم الجمعة في مدينة لينداو إن الولايات ستوفر من أجل ذلك حافلات ومراكز للتطعيم، مضيفا أن عيادات الأطباء ستشارك أيضا في هذه الحملة.

وقال شبان: "يجب أن يصبح تلقي جرعة معززة عقب ستة أشهر (من التطعيم) هو القاعدة - وليس الاستثناء"، مؤكدا ضرورة تطبيق ذلك بشكل خاص على كبار السن وموظفي الرعاية والعاملين في المرافق الصحية.

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