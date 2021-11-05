محمد الحلو يطرح أحدث أغانيه «تشهد عليا»

طرح الفنان الكبير محمد الحلو أغنية جديدة تحمل اسم «تشهد عليا» التي تأتي احتفالا بعيد الحب المصري، وهي تنتمي لنوعية الأغاني الرومانسية وكتبها الشاعر الغنائي محمد حارس، ولحنها إيهاب عز الدين، وهي من توزيع موسيقي محمد صلاح.

وتقول كلمات الأغنية: «تشهد عليا ايامي ديه.. يشهد عليا النبض ده.. لا عمري قبلك حبت عنيه.. ولا كان لغيرك القلب ده.. انت الهوي اللي انا باعشقه.. باتنفسه وباعيش عليه.. وانت اللي عينك يسبقوا.. اي حلم حلمت بيه.. انت عمر زاد في عمري.. انت روح ادتني روح.. وانت قربك خلي قلبي.. بكل سره ليك يبوح».

وطرح محمد الحلو مؤخرا «بكرة حيندموا» من كلمات محمد حارس، ولحنها ممدوح صلاح، وتولى التوزيع الموسيقي لها محمد صلاح، ومن قبلها تعاون مع نفس الفريق في أغنية «أنا مصري».