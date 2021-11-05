الجزائر ترد على مقتل ثلاثة من رعاياها

بعث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة برسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وكذا أمين سر منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، لـ"ابلاغهم بالعمل الذي قام به المغرب ".

كانت الجزائر أعلنت أمس الأربعاء عن مقتل 3 من رعاياها على الخط الحدودي مع موريتانيا في قصف، توعدت بألا يمر دون عقاب.

ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، "شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية في رسائله على أن استخدام الدولة المحتلة لأسلحة قاتلة متطورة لعرقلة حرية حركة المركبات التجارية في فضاء إقليمي لا حقوق لها فيه، يعتبر سياسة الهروب للأمام ويحمل مخاطر وشيكة للأمن والاستقرار في الصحراء الغربية، وفي المنطقة كلها".