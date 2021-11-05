المسؤولة عن سياسات بنك إنجلترا تحذر من تأثير تشديد السياسة النقدية على التعافي

قالت سيلفانا تينريرو عضو لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بالمملكة المتحدة / بنك إنجلترا / ، في حلقة نقاشية عن التعافي الاقتصادي من فيروس كورونا نظمها صندوق النقد الدولي إن البنوك المركزية بحاجة إلى التصرف بحذر، لأن تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر قد يوقف الانتعاش.

وأضافت: "إذا اتخذتم رد فعل فوري إزاء التضخم دون انتظار ما يحدث في الاقتصاد الحقيقي، فإن الخطر يكمن في إيقاف الانتعاش وتأخير إعادة عودة الاقتصاد لوضعه الطبيعي"، حسبما نقلت عنها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأشارت تينريرو في وقت سابق إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد والتي ينبغي أن يحذر منها صانعو السياسات.

وأوضحت: "التضخم أعلى من المستوى المستهدف ومن المتوقع أن يرتفع، ولكن في حالة المملكة المتحدة على وجه الخصوص، فإن الناتج المحلي الإجمالي والعمالة أقل من مستويات ما قبل كوفيد".