مقتل مواطنة ألمانية خلال هجوم مسلح في جواتيمالا

لقيت امرأة ألمانية حتفها خلال هجوم مسلح في جواتيمالا، حسبما أعلن متحدث باسم شرطة المرور في مدينة جواتيمالا العاصمة أمس الخميس (بالتوقيت المحلي) على موقع "يوتيوب".

وتبلغ الضحية من العمر 60 عاما تقريبا، وقُتلت بالرصاص في سيارة، بحسب بيانات فرق الإنقاذ على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حتى الآن. وأعلن المدعي العام في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى أن مكتب الإدعاء العام المختص بالتحقيق في قضايا قتل النساء تولى التحقيق.

وذكرت محطة "قنال أنتيجوا" التلفزيونية أن المرأة التي قتلت كانت تعمل مدرسة في المدرسة الألمانية في جواتيمالا منذ ثلاث سنوات - وكذلك زوجها، الذي لم يصب في الحادث.

وأضافت المحطة استنادا إلى أقوال الزوج أن شخصين كانا يرتديان ملابس سوداء على دراجة نارية استغلا نافذة السيارة المفتوحة التي كانت تجلس فيها زوجته، ثم سرقوها وأطلقوا عليها الرصاص.

وبحسب تقرير لصحيفة "برينسا ليبر"، شهد حي لا ريفورميتا في العاصمة مؤخرا سلسلة من عمليات السطو على أيدي مسلحين على دراجات نارية.