تشافي يبكي قبل الرحيل عن السد إلى برشلونة

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ودع تشافي هيرنانديز وجهازه الفني لاعبي السد القطري، قبل الرحيل إلى برشلونة الإسباني.

وأقام السد القطري حفل وداع لتشافي وطاقمه الفني، ولم يستطع تشافي مقاومه دموعه خلال الحفل.

وسيغادر تشافي الإدارة الفنية للسد القطري من أجل تولي تدريب برشلونة خلفا الهولندي رونالد كومان الذي رحل لسوء النتائج.

وكان نادي السد القطري، قد أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في تصريحات على لسان المدير التنفيذي للسد تركي العلي:" وافقت إدارة السد على انتقال تشافي لبرشلونة بعد دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده".

وأضاف:" اتفقنا مع برشلونة على التعاون العملي مستقبلا.. تشافي يعتبر جزء مهم من تاريخ السد ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة القادمة".