صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ2088 مواطنا بقرية صندفا ببنى مزار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية صندفا، بمركز بني مزار، خلال يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2088 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء،467 حالة جراحة، و577 حالة أطفال، و318 باطنة، و132 قلب، و165 نساء، و116 أسنان، و243 جلدية، و70 تنظيم أسرة، إلى جانب عمل 102 تحليل مختلفة، وعمل 20 حالة موجات صوتية، وعمل 13 حالة رسم قلب، وعمل 14 حالة اشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ149 مترددا، وإجراء خلع أسنان لـ6 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 38 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ92 مترددا.