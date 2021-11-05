ضبط شخصين بتهمة اغتصاب طفلة بكرداسة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض علي عاطلين لاتهامهما باغتصاب فتاة في كرداسة.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة من أسرة فتاة تبلغ من العمر 16عاما، تتهم شخصين باستدراجها واغتصابها عنوة عنها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ.

بعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب محل دواجن وبائع فول، قاموا باستدراج المجني عليها الي أحد الشقق السكنية، وتعدوا عليها جنسيا.

تمكنت القوات من القبض علي المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.