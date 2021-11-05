رفع 317 حالة إشغال وتحرير 26 محضر عدم ارتداء كمامة بالبحيرة

شدد هشام آمنة محافظ البحيرة، في بيان صحفى اليوم، على تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن إزالة 193 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع (الروضة - الجمهورية - المعهد الدينى - عرابى - عبد السلام الشاذلى - الجيش - الكوبري العلوي - فلاقة - الأتوبيس - الشارع الجديد) بمدينة دمنهور، و54 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت ما بين ثابت ومتحرك بمركز ومدينة أبوحمص.

وكذلك رفع 70 حالة إشغال طريق مخالفة بمركز الدلنجات، وفي مركز كوم حمادة تم تحرير 10 محاضر محضر عدم ارتداء كمامة، وبأبو المطامير تم تحرير 16 محضر عدم ارتداء كمامة ومصادرة 16 شيشة.