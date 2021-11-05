مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار بالشرقية

لفظ شاب، أنفاسه الأخيرة، اليوم الجمعة؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار داخل محطة قطارات الزقازيق بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع سعيد ال م م، 40 سنة، مُقيم بقرية بهجات التابعة لدائرة مركز الزقازيق، إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بمحطة الزقازيق.

وتبين أن المتوفى كان واقفًا على الرصيف رقم 3 بمحطة قطارات الزقازيق، قبل أن يسقط أسفل عجلات القطار ويلقى مصرعه في الحال، فيما تم نقل الجثة إلى مستشفى الزقازيق العام، والتحفظ عليها في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.