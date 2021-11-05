الشرطة اليونانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج رجال إطفاء مؤقتين

استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه اليوم الجمعة خلال التعامل مع نحو ألفي رجل إطفاء يعملون بشكل موسمي، بينما كانوا يتظاهرون في أثينا.

حاول رجال الإطفاء الذين يطالبون بتثبيتهم فى وظائف دائمة، سد الطريق في شارع رئيسي، وتظاهر المحتجون أمام مبنى الدفاع المدني في العاصمة اليونانية، بحسب التلفزيون الرسمي.

وقال أحد المتظاهرين للصحفيين في الموقع "في الصيف عندما كانت هناك حرائق في كل مكان وصفونا بـالأبطال. أما الآن يتجاهلوننا".

جدير بالذكر أنه يتم توظيف ربع رجال الإطفاء في اليونان بشكل مؤقت بين أيار/مايو إلى منتصف تشرين أول/أكتوبر..

وفي الصيف دمرت الحرائق المدمرة مناطق كبيرة من الغابات حول أثينا وفي جزيرة يوبويا